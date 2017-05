Fahrer des Gegenverkehr bei Frontalzusammenstoss auf der B 54 tödlich verletzt

Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

ZEHNHAUSEN/RENNEROD – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 54 – Am Donnerstagmorgen, 11. Mai, gegen 05:25 Uhr, ereignete sich auf der B54, in der Gemarkung Zehnhausen bei Rennerod ein tödlicher Verkehrsunfall. Der 60jährige Fahrer eines Autos befuhr die B54 aus Richtung Siegen kommend, in Fahrtrichtung Rennerod. Kurz vor einer Rechtskurve, beabsichtigte er mehrere Lkw zu erholen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 50jährigen Mannes. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das überholende Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn und blieb im Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug wurde nach rechts gegen ein Schild geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der 50jährige Fahrer verstarb an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Es waren insgesamt 30 Rettungskräfte im Einsatz. Die Unfallstelle war für etwa vier Stunden gesperrt.