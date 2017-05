Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

HEUZERT – Enten in Heuzert gestohlen – In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch, 09. auf 10. Mai, zwischen 20:00 und 07:00 Uhr, wurde von unbekannten Tätern in Heuzert, in der Talstraße das Anwesen eines Wohnhauses aufgesucht. Die unbekannten Täter begaben sich auf das frei zugängliche Grundstück und entwendeten aus einem Stall insgesamt zwanzig Laufenten, zwei Elterntiere und achtzehn Jungtiere. Foto: Beispielfoto – Laufenten