Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

ROSSBACH – Illegale Müllentsorgung im Wald bei Roßbach/WW – In der Zeit von Donnerstag bis Freitag, 04. bis 05. Mai, bis 12:00 Uhr wurde von unbekannten Tätern in der Gemarkung Roßbach/WW, das an der Kreisstraße 5 zwischen den Ortschaften Roßbach und Mündersbach gelegene Waldgebiet am Galgenheck aufgesucht und etwa 10 Meter von der Kreisstraße 5 entfernt, insgesamt fünf gelbe Säcke mit Hausmüll illegal abgelegt.