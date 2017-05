69jähriger Radfahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfall mit einem gestürzten Radfahrer in Bad Marienberg – Am Donnerstag, 11. Mai, gegen 16:15 Uhr ereignete sich in Bad Marienberg-Langenbach, Marienberger Straße Einmündung Carl-Goerdeler-Allee ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 69jähriger Radfahrer befuhr mit einem E-Bike die Marienberger Straße und wollte nach rechts in die Carl-Goerdeler-Alle einbiegen. Hierbei kam er aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Hachenburg gebracht. Den Gesamtsachschaden nennt die Polizei mit circa 100,- Euro.