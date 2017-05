LKW Fahrer unter Palette eingeklemmt

Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

HAMM – Zwei Einsätze fordern die Feuerwehr Hamm am Freitagmorgen – Am Freitagmorgen, 12. Mai, um kurz nach drei Uhr wurden die Feuerwehrleute in Hamm von ihren Piepsern aus dem Bett geworfen. Bei einem Industriebetrieb im Hamm hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg ins Industriegebiet. Kurze Zeit nach Eintreffen am Einsatzort wurde Entwarnung gegeben. An einem Härteofen hat es stark gequalmt, das ein Auslösen der Brandmeldeanlage zur Folge hatte. Das Material wurde aus dem Ofen entfernt, die Halle entraucht. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge und acht Feuerwehrleute.

Kurz vor acht Uhr lösten die Piepser erneut aus. Die Leitstelle in Montabaur meldet einen Arbeitsunfall in Windeck-Opperzau. Eine Person sei mit dem Fuß unter einer Palette eingeklemmt und die Ladung drohe zu rutschen. Schnell waren die Einsatzkräfte aus Hamm vor Ort. Ersthelfer hatten die Ladung schon gesichert und betreuten den eingeklemmten Fahrer des Lastwagens. Der linke Fuß war beim Entladen einer Palette unter dieser eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite den Fuß schnell mit schwerem Gerät und übergab den Mann an den Rettungsdienst aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Er wurde zur Untersuchung und weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, mussten die Einsatzkräfte die Palette entladen. Mit Hilfe eines weiteren Hubwagens wurde die Last gesichert und die Hebebühne mit Palette langsam abgelassen. (am) Foto: Feuerwehr

Foto: Der Fuß des LKW Fahrers war zwischen Palette und Hebebühne eingeklemmt.