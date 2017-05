Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Viel fleißige Helfer bei Außengelände-Aktion – Am Samstag wurde der Spielplatz der Kindertagesstätte „Traumland“ im Altenkirchener Stadtteil Honneroth im Rahmen eines „Grüner-Daumen-Tages“ aufgeräumt, umgestaltet und verschönert. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am Samstagvormittag Kinder, Eltern und Erzieherinnen, um gemeinsam auf dem Außengelände zu arbeiten.

So wurde der Fallschutz unter der Seillandschaft erneuert, die Rasenkanten aller Sandspielbereiche abgestochen, ein neues Hochbeet gebaut und die Wasserspielanlage erhielt eine neue Rinne. Egal ob Klein oder Groß – für jeden gab es etwas zu tun und so herrschte bis in den Nachmittag hinein ein geschäftiges Treiben im Außenspielbereich der Kindertagesstätte. Zwischendurch stärkten sich alle mit einem kleinen Mittagsimbiss, um dann Hand in Hand weiter zu arbeiten. Diese Aktion ermöglichte es auch den Familien sich untereinander noch besser kennen zu lernen. Es ergaben sich immer wieder nette Gespräche und am Ende waren alle sehr stolz auf das gemeinsam Geleistete.

Alle waren sich einig: „Das war toll! Das müssen wir unbedingt wiederholen!“

Und schon am 11. Juni wird es ein Wiedersehen auf dem Außengelände geben. Allerdings dann nicht zum Arbeiten, sondern zum Feiern! Denn in diesem Jahr feiert die Kindertagesstätte ein großes Sommerfest anlässlich des 25jährigen Bestehens unter dem Motto: „Kinder unterm Regenbogen – Unsere Welt ist bunt!“. Hier haben dann auch Besucher die Möglichkeit, die Einrichtung und natürlich den Spielplatz anzuschauen und kennen zu lernen.