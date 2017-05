Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

NISTERTAL – DAN (Schwarzgurt-Prüfung) der Taekwondo-Abteilung vom VfB Wissen sowie der SGWesterwald – Im Leistungszentrum Axel Müller, in Nistertal, wurde erneut eine Prüfung mit 13 Prüflingen durchgeführt. Die Prüfung wurde von Meister KO Young-Jae aus München abgenommen. KO YOUNG-JAE (7. DAN TKD) ist der Sohn von KO EUI MIN (9.DAN TKD). Herr Ko war begeistert von der Motivation der Disziplin und dem Können der TAEKWONDO-Schüler. Die Familie Ko aus München ist weltweit bekannt. Aus ihren Schulen stammen 15 TAEKWONDO-Weltmeister. In Deutschland gibt es selten Prüfungen wo gleich 13 Schüler zu einer DAN-Prüfung von einem Verein gemeldet werden. Dies zeichnet die Qualität der TAEKWONDO-Abteilung aus. Seit 1978 arbeitet die TKD-Abteilung mit der Familie KO zusammen.

Herr KO YOUNG JAE wußte es zu würdigen, dass der Verein zu den zehn führenden Vereinen in Deutschland gehört, die über einen so langen Zeitraum Bestand und Erfolg hat. Nach einer intensiven Vorbereitung der Prüflinge, haben diese nochmals mehrere Trainingseinheiten mit Herrn KO Young-Jae im speziellen Taekwondo Perfekt, Inhalt dieser Trainingseinheiten waren u. a. was bedeutet es „Fit“ zu sein, Richtige Ziele stecken, Ergänzungstraining zu Hause, Dynamisches Stepping, Athletische Koordination sowie Speed-Power, und durch ein Trainer-Seminar, Know-How Analyse, Erkennen von Schülertypen sowie Trainingsbausteine, ihr Können zeigen dürfen. Später stellten sich die Prüflinge der Herausforderungen und zeigten ihr Können in der Prüfung, die alle Prüflinge bestanden.

Geprüft wurden zum 1ten DAN: Michael Göbel, Andrea Müller, Nadine Neuhoff, Celina Steiger und Jennifer Rieger (alle vom VfB Wissen). Zum 1.Poom (gleichgestellt wie der 1. DAN, Kinder unter 15 Jahre): Joshua Lichtenfeld und Joelle Neuhoff (beide vom VfB Wissen. Zum 2ten DAN: Kathrin Gerhardus, Vanessa Kramer (beide SGWesterwald), Kiara Müller (VfB Wissen) und Susanne Schmidt (SGWesterwald). Zum 3ten DAN: Maxim Pracht (VfB Wissen). Zum 4ten DAN: René Wölke (VfB Wissen).

Foto: (v.l.): KO Young-Jae, Michael Göbel, Nadine Neuhoff, Kathrin Gerhardus, Kiara Müller, Andrea Müller, Susanne Schmidt, Maxim Pracht und René Wölke. (v.l.) kniend: Vanessa Kramer, Joelle Neuhoff, Joshua Lichtenfeld, Celina Steiger und Jennifer Rieger