Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

KIRCHENWEHBACH – Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Kirchen-Wehbach – Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 11. Mai, gegen 17:20 Uhr in der Koblenz-Olper-Straße leicht verletzt. Statt auf den Verkehr, achtete der 51jährige Verursacher vermutlich auf den rechts der Straße stehenden Radarwagen und fuhr ungebremst auf verkehrsbedingt haltende Pkw auf.

Ein 46jähriger beabsichtigte mit seinem Pkw von der Koblenz-Olper-Str. zu seinem Wohnhaus abzubiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein 44jähriger Pkw-Fahrer und eine 21jährige Pkw-Fahrerin hielten hinter dem stehenden Pkw an. Der 51jährige fuhr ungebremst auf die haltenden Pkw auf und schob sie zusammen. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde der Pkw einer 53jährigen beschädigt, die im Gegenverkehr die Unfallstelle passierte. Der Unfallverursacher und zwei weitere Beteiligte mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die beteiligten Pkw waren teilweise nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.