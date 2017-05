Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

MUDERSBACH – Kellerbrand in Mudersbach – eine Person leicht verletzt – Donnerstagvormittag, 11. Mai, gegen 11:35 Uhr wurde ein Feuer in einem Wohnhaus in dem Ortsteil Birken festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Die eingesetzten örtlichen Feuerwehren brachten das Feuer in einem Keller unter Kontrolle und verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Ein 64jähriger Mieter aus dem Wohnhaus hatte nach Anschlagen des Rauchmelders im Keller des Hauses eine Tür geöffnet um dort nachzusehen. Dabei zog er sich mutmaßlich eine Rauchgasverletzung zu und wurde zu ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Brandgeschädigt sind in erster Linie die Kellerräume des Mehrfamilienhauses. Vorsorglich wurden insgesamt acht Hausbewohner durch das zuständige Ordnungsamt vorübergehend anderweitig untergebracht.