Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

MICHELBACH – Zweite Schützenfest in der Verbandsgemeinde Altenkirchen steht an – Vom 25. bis 28. Mai ist Schützenfest in Michelbach – Die Vorfreude steigt, vom 25. bis 28. Mai ist das dreitägige Schützenfest in Michelbach. Das Fest beginnt an Christi Himmelfahrt, am sogenannten „Vatertag“ ab 10:00 Uhr mit dem Schüler- und Kronprinzenschießen. Um 14:00 Uhr ist die Krönung der Jungschützen und anschließend das traditionelle Königsvogelschießen. Eine Vatertagswanderung nach Michelbach ist sicherlich lohnenswert. Am Samstagabend ist um 20:00 Uhr die Königskrönung. Anschließend findet der Königsball, mit der Kapelle Non-Stop-Dancing Band statt, die in den vergangenen Jahren für eine super Stimmung und Tanzvergnügen sorgte. Traditionell findet am Sonntag ab 10:00 Uhr der Zeltgottesdienst statt, zudem alle Bürger, wie auch an allen anderen Tagen, herzlich eingeladen sind. Ab 14:00 Uhr ist der Festzug der Vereine. Im Anschluss daran spielt das Jugendblasorchester Mehrbachtal im Festzelt zum Konzert auf.