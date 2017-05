Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

LEUZBACH – Jungmajestäten warten auf Krönung – Bei den Leuzbach-Bergenhausener Schützen wurde wieder gewandert. Seit vielen Jahren bestimmt das amtierende Königspaar die Wanderstrecke. König Hartmut und Königin Margit hatten sich für den Weg vom Schützenhaus nach Neitersen entschieden, um bei ihnen zu Hause die Zwischenrast zu machen. Leider wollte das Wetter in diesem Jahr so gar nicht, dass gewandert wird und deshalb schüttete es in Strömen. Aber richtige Wäller trotzen nun mal „…dem Regen, dem Schnee und dem Wind“ und so zog der 60köpfige Tross mit Regenjacken und Schirmen bewaffnet los. Heiner Fassel hatte in Bergenhausen Obdach gewährt, da die Wanderroute dann doch etwas verkürzt werden musste. Um die Mittagszeit kamen alle wieder am Schützenhaus an. Hier loderte bereits das Feuer im Grill. Die Jüngsten begannen mit dem Schießen. In der Gruppe der älteren Kinder gab es drei Schützen. Später traten dann Leon Griffel und Hannah Müller um den Titel an. Bei den Kleinen gab es zehn Schützen, die auch alle Prinz bzw. Prinzessin werden wollten. In den beiden packenden und spannenden Wettkämpfen gingen Hannah Müller und Malene Schade als Sieger hervor. Sie werden am Schützenfestsamstag in Bergenhausen als Jungschützenkönigin und Bambiniprinzessin gekrönt.