Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Schulbücher gegen Kosten ausleihen – Anmeldefrist für entgeltliche Ausleihe endet am 9. Juni – Wie das städtische Schulamt informiert, können sich alle Eltern, die für ihre Kinder an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen möchten, vom 22.Mai bis 9. Juni im Internetportal unter www.lmf-online.rlp.de anmelden. Für die Anmeldung benötigen die Eltern den Zugangscode, den die Kinder in der Schule erhalten haben. Allen Erziehungsberechtigten, die noch keinen Zugriff zum Internetportal haben, bieten die zuständigen Schulträger, also Stadt- und Kreisverwaltung, ihre Hilfe an. Nähere Informationen können Väter und Mütter dem Informationsschreiben entnehmen, das den Kindern mit dem Zugangscode ausgehändigt worden ist. Die Behörden bitten um Beachtung, dass eine Anmeldung nach dem 9. Juni sowohl für die entgeltliche wie für die unentgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe nur noch in Ausnahmefällen möglich ist.