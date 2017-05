Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Projektgruppe im Dialog mit Bürgermeister Einig – Mit offenen Augen durch den Stadtteil zu gehen, eventuelle Missstände anzusprechen und neue Ideen für ein schöneres Wohnumfeld zu entwickeln, das sind die Aufgaben der Projektgruppe „Stadtteilverschönerung“ in der südöstlichen Innenstadt. Die Gruppe hatte nun Bürgermeister Jan Einig zu einem Rundgang durch den Stadtteil eingeladen, um gemeinsam mit den beiden Quartiermanagerinnen Alexandra Heinz und Michaela Wolff bereits Erreichtes zu begutachten und noch anstehende Wünsche und Planungen zu besprechen. Einige engagierte und interessierte Bürger nutzen ebenfalls die Gelegenheit zum Austausch mit dem Baudezernenten. Dabei gab es durchaus viel zu bereden, Themen waren etwa die anstehenden Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, die Gestaltung des Geländes neben der Moschee im Rheintalweg, die Absenkung von Bordsteinen, der Umgang mit Müll, der Zustand der GSG-Gebäude, der Knotenpunkt unter der Brücke sowie die Verkehrssituation im Sandkauler Weg. Die Bürger regten zudem an, eine Boulebahn in den Goetheanlagen anzulegen.