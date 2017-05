Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – SG 06 lädt zur Grillparty ein – Spiel am Samstag vorverlegt – Das letzte Rheinlandliga-Heimspiel der SG 06 wird am Samstag, 20. Mai auf Wunsch der Gäste, dem SV Leiwen-Köwerich, schon um 15:00 Uhr angepfiffen. Da für die Betzdorfer Elf bereits feststeht, dass man auch in der Saison 2017/18 in der Rheinlandliga spielen wird, lädt die SG nach dem Spiel zu einer Grillparty an der Teichanlage im Betzdorfer Stadion ein.

Neben den Fans, die herzlich eingeladen sind, wird auch die Erste Mannschaft mitfeiern. Nach einem furiosen Start in die Saison 2016/17 spielte die Mannschaft der SG 06 zunächst ganz oben in der Rheinlandliga mit. Verschiedene Faktoren trugen dazu bei, dass man das hohe Niveau nicht halten konnte und fast die gesamte Tabelle durchwanderte. In 2017 setzte die um wichtige Spieler verstärkte Mannschaft zur Aufholjagd an und schaffte durch viel Einsatz den Klassenerhalt in der Rheinlandliga.

Ebenfalls dabei sind die Spieler der A-Jugend, die eine tolle Saison hinter sich haben. Mit einem Quäntchen mehr Glück hätten sie sogar den Rheinland-Pokal gewinnen können. Wenn man auch im Halbfinale gegen die Eintracht Trier scheiterte, so zeigte die Mannschaft um Stefan Hoffmann auch bei diesem Spiel eine Leistung, die aller Ehren wert war. Auch in der Rheinlandliga konnte man sich bestens verkaufen und belegt dort einen hervorragenden 5. Tabellenplatz.

Sowohl die Erste Mannschaft als auch die A-Jugend sind Garanten dafür, dass auch in Zukunft auf dem Bühl erstklassiger Fußball voller Spannung und Nervenkitzel für die Zuschauer geboten wird. Doch dies ist auch nur möglich, wenn man treue Fans hat, die die Mannschaften begleiten und vom Spielfeldrand unterstützen. Darum freut sich die SG 06 ganz besonders auf viele treue Anhänger, die an der Grillparty am 20. Mai nach dem Spiel gegen Leiwen-Köwerich (Anpfiff 15:00 Uhr) teilnehmen werden.