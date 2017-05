Polizei fahndet mit Foto nach Taschendiebin

Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

BONN – Polizei sucht Taschendiebin – Eine bislang unbekannte Frau steht im Verdacht, während einer Busfahrt das Portemonnaie einer 67jährigen Frau aus deren Handtasche entwendet zu haben. Die Tat ereignete sich am 17. März im Bus der Linie 640 zwischen den Haltestellen „An der Wolfsburg“ und „Konrad-Adenauer-Platz“ in Bonn-Beuel. Während der Fahrt wurde die unbekannte Tatverdächtige von der Überwachungskamera des Busses videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Frau geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Fotos von ihr veröffentlicht. Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.

Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer. Die Polizei rät deswegen generell: Tagen sie Ihre Wertgegenstände möglichst eng am Körper, bestenfalls in innenliegenden, verschließbaren Taschen. Hand- oder Umhängetasche tragen sie am besten verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

Taschendiebe fallen meist nicht auf! Sie sind männlich, weiblich, alt oder jung und immer häufiger handelt es sich um Jugendliche und sogar Kinder. Die Diebe sind meist unauffällig gekleidet und treten freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend auf. Seien Sie aufmerksam und halten Sie Abstand zu Ihnen unbekannten Personen. Quelle: Polizei