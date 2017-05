Mit 2,2 Promille auf dem Roller unterwegs

Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

STREITHAUSEN – Unfall infolge Trunkenheit – Am Dienstag, 16. Mai, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in Streithausen ein Unfall, nachdem ein 65jähriger Rollerfahrer die Vorfahrt eines 48jährigen Fahrers eines Transportes missachtete. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann erheblich betrunken war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,2 Promille, so dass die üblichen Maßnahmen folgten. Weiterhin wurde festgestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2011 stammte und somit ungültig war.