Fahrzeug brennt auf der B 8

Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

WAHLROD – Fahrzeug nach Verkehrsunfall ausgebrannt – Am Dienstag, 16. Mai, gegen 18:40 Uhr geriet der 20jährige Fahrer eines Pkw ausgangs einer Linkskurve auf der B 8 zwischen Wahlrod und Altenkirchen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, da er seinen Angaben zufolge einem Reh ausweichen wollte. Durch den Aufprall geriet der Wagen in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Fahrer konnte sich noch selbständig befreien, musste aber zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrbahndecke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die B 8 war in diesem Bereich für etwa zwei Stunden voll gesperrt.