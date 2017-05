Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

HACHENBURG – „Schwein(e) gehabt“ – Adrian Schneider gewinnt ersten Preis der Westerwald Bank – Die Westerwald Bank legt einen großen Schwerpunkt auf Aus- und Weiterbildung und kümmert sich dementsprechend darum. Zum Ausbau und zur weiteren Intensivierung der Geschäftsfelder der Bank hält sie stets Ausschau nach motivierten und engagierten Nachwuchskräften. Deshalb ist sie auch regelmäßig mit Messeständen auf den verschiedenen Berufsinformationsbörsen unterwegs, um junge Menschen zu informieren und anzusprechen.

Im Zuge dieser Börsen gibt es dann jedes Jahr auch immer ein Gewinnspiel. In 2016 sollten die Besucher die richtige Anzahl von kleinen Schweinchen in einer Glasröhre schätzen. Exakt 428 Schweinchen waren in der Säule – und Adrian Leo Schneider aus Wissen lag am dichtesten dran mit seiner Schätzung von 427. Dieser „Fast-Volltreffer“ brachte ihm ein neues Samsung Tablet ein.

Dicht gefolgt von: Nadja Schönberger aus Rothenbach lag auf dem 2. Platz mit 423 Schweinchen und erhielt dafür einen Bluetooth-Lautsprecher. 3. Preis – Robin Görg aus Ebernhahn (435), 4. Preis – Lara Steup aus Hof (420), 5. Preis – Richard Schmidt aus Betzdorf (440). Die letzten drei Gewinner erhielten jeweils zwei Gutscheine für den Kletterpark. Auch 2017 präsentiert sich die Westerwald Bank unter dem Motto: „Talente von heute. Stars von morgen!“ mit einem eigenen Messestand auf den Berufsinformationsbörsen im Geschäftsgebiet.