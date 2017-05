Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Workshop: Regeneratives Yoga am 27. Mai – Yoga ist mehr als nur eine Sportart. Ziel von Yoga ist es Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und das innere Gleichgewicht zu finden. Der Tageskurs am Samstag, 27. Mai, in der Zeit von 15:00 bis 17:30 Uhr wird von Nadine Bösken geleitet und ist auch für Einsteiger geeignet.

Die Yogapositionen werden in diesem Workshop so ausgeführt, dass ein längeres Halten der Asanas, sprich der Yogastellungen, durch verschiedene Yogahilfsmittel wie beispielsweise Klötze, Gurte oder Kissen ermöglicht wird. Der Effekt ist eine ganz besondere Entspannung, die sich positiv auf das vegetative Nervensystem auswirkt. Der Yoga-Kurs ist unabhängig von Alter, körperlicher Konstitution und Religion für nahezu jeden geeignet und findet im Gebäude der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen statt. Die Gebühr beträgt 20 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 0 26 81 81-22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.