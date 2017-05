Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

BRUBBACH – Funkamateure des OV Altenkirchen (K50) veranstalten den achten Vatertags Fieldday vom 25. bis 28. Mai, an der Brubbacher Hütte. Alle Jahre wieder, so kann man fast schon sagen, wird beim Ortsverband Altenkirchen (K50) im DARC e.V. zugepackt und man begibt sich für vier Tage zur Grillhütte in Ratzert/Brubbach um sich zu treffen und auch um zu funken. Nachdem dieses mal kein 25 Meter Mast zur Verfügung stehen wird hat man den Aufbau anderer Antennen geplant. Unter anderem soll ein K9AY Array errichtet werden sowie eine schaltbare 4-Square für das 40 m Band. Natürlich wird auch die übliche Doublet nicht fehlen, die Ihren Platz bislang immer an den hohen Fichten hatte. Da ist dann Heinrich wieder mit seinem Bogen gefragt.

Für Kids und Funker ist diesmal auch eine Peilaktion angedacht. Einige Peilempfänger bekommt man von einem FD-Besucher mitgebracht, der sich bereits angesagt hat und ebenso drei Fuchssender. Es wird im Prinzip darum gehen mit den Peilempfängern die drei versteckten Sender (Füchse) zu finden, die im benachbarten Wald deponiert werden. Diese Füchse senden in Intervallen und man kann viel gutmachen indem man versucht die Laufstrecke möglichst klein zu halten. Unter Funkamateuren gibt es da richtig gehende Peilwettbewerbe, aber hier soll es erstlinig um den Spaß gehen.

Auch an diejenigen wird diesmal gedacht, die mit Amateurfunk u.U. so gar nichts am Hut haben. Heinrich und Marco wollen kurz vor dem Fielddaystart einen „Schatz“ in Form eines Geocache verstecken. Entsprechende Informationen darüber, wie dieser zu finden sein wird, werden dann zeitnah sowohl in einem speziellen Forum für Geocacher veröffentlicht als auch auf der Webseite (am besten Googel nutzen „DARC K50“. Ist ja durchaus möglich dass sich auch gestandene Funkamateure mit so was beschäftigen. Vielleicht ergeben sich durch diese Aktion ja auch mal Gespräche mit Nichtamateuren die es aber ja trotzdem irgendwie auch mit Funk und Technik haben. Bleibt noch zu erwähnen dass natürlich auch in diesem Jahr wieder für Speis und Trank gesorgt ist und sicher gibt es auch wieder frische Waffeln von Inge. Wie üblich wird nichts dafür verlangt, sondern es wird wieder ein Sparschweinchen aufgestellt.