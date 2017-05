Schützenfestsonntag in Maulsbach mit feuchtem Anteil

Veröffentlicht am 17. Mai 2017 von wwa

MAULSBACH – Schützenfestzugteilnehmer erhalten „kostenfreie“ Dusche – Leichtes Tröpfeln begrüßte in der Mittagszeit die eintreffenden Schützenvereine, Schützengesellschaften, Schützengilden, Musiker und Festgäste. Kein Grund für den Veranstaltenden Schützenverein Maulsbach irgendwelche Änderungen vorzunehmen da die Sonne die Wasserwölkchen wieder vertrieb und einen strahlendblauen Himmel präsentierte. Gemeinsam zogen die Schützen in den Ort zum Domizil der Königin um sie von dort zum Festplatz abzuholen. Mit klingendem Spiel ging es wieder zurück zum Festplatz um dort die Schützenparade durchzuführen. Die Majestäten der befreundeten Vereine, Vorstandsmitglieder und Ehrengäste, unter ihnen auch der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen Heinz Düber sowie der Ortsbürgermeister von Hirz-Maulsbach Dieter Zimmermann und von Fiersbach Siegfried Krämer, sowie Königin Nicole I, Prinzgemahl Stefan, Kronprinzessin Lena und Schülerprinz Manuel stellten sich zu Abnahme der Schützenparade am Straßenrand auf. Gerade setzte die Kapelle zum Spielen des Parademarsches an als der Himmel seine Schleusen öffnete und ein gewaltiger Regenschauer auf die Schützenszene hernieder ging. Zahlreich mitgeführte Regenschirme kamen zum Einsatz und schützten vor der größten Nässe. Andere hingegen spürten alsbald die Feuchtigkeit auf der Haut. So paradierten die Schützengesellschaft Altenkirchen, KKSV Döttesfeld, Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach, Schützenverein „Adler“ Michelbach, KKSV Orfgen, Schützengilde Raubach, der Schützenverein Maulsbach und das Jugendblasorchester Mehrbachtal an den gekrönten Häuptern vorbei. Als die letzten Zugteilnehmer das Festzelt betraten stellte sich auch wieder der Sonnenschein ein und trieb die Temperatur zu tropischen Verhältnissen. Das allerdings hinderte die Festbesucher nicht am Willen des gemeinsamen Feierns. Majestäten und Vorstände der Gastvereine machten der Maulsbacher Majestät ihre Aufwartung und überreichten Nicole I. die Gastgeschenke. (wwa) Fotos: Renate Wachow