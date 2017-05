SV Maulsbach ehrt verdiente Mitglieder

Veröffentlicht am 17. Mai 2017 von wwa

MAULSBACH – Schützenverein Maulsbach eröffnet Schützenfestsaison – Schützen feiern ausgelassen im Maulsbacher Zelt – Die Maulsbacher Schützen eröffneten traditionell am zweiten Wochenende die Schützenfestsaison. Mit dem Einmarsch der Schützen des Schützenvereins Maulsbach, pünktlich nach Zeitplan, um 20:00 Uhr, fiel der Startschuss. Das Zelt füllte sich mit Schützen und unter den Marschbefehlen von Hauptmann Burkhard Asbach begann die Aufstellung mit Standarte traditionsgemäß. Das Königspaar Königin Nicole I. mit ihrem Prinzgemahl Stefan war vor Ort und mit ihnen konnten die Ehrungen planmäßig stattfinden. Es gab viele Ehrungen und Beförderungen. Laura Seifen, Manuela Nies, Florian Klein und Rene Brankers wurden zu Schießwarten und Gerd Peter zum Hauptmann befördert. RSB Dankesurkunde mit entsprechenden Ehrennadel in Silber für ihre ehrenamtliche Vereinsarbeit erhielt Tobias Heidelbach. Die Goldene Verdienstnadel des RSB bekam Stefan Streginski. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein wurden Rita Seifen, Hans-Werner Braun, Klaus Klein, Helmuth Küthe, Arnold Marenbach, Horst Müller, Karsten Schmidt, Dirk vom Bruch und Friedhelm Werkhausen geehrt. Diese bekamen eine Urkunde und die Vereinsnadel in Silber verliehen. Zum Schützen des Jahres, der durch das noch amtierende Königspaar ernannt wird, wurde Manuela Nies ernannt. Des Weiteren bekamen Dieter Kurtseifer, Roman Deneu und Heinz Graf einen Gutschein, da sie nach langjähriger Zugehörigkeit ihren Vorstandposten abgegeben haben.

Nach den Ehrungen wurde zum Königstanz aufgerufen und im Anschluss durfte nach den Klängen der Party – Band „De Pänz“ jeder feiern und tanzen wie er mochte. Auch Gäste aus den befreundeten Vereinen wie Marenbach, Altenkirchen, Michelbach, Döttesfeld, Leuzbach/Bergenhausen und Orfgen sowie Gäste aus Belgien waren gekommen. Die Tanzfläche war weit bis nach Mitternacht wie auch am Vorabend, an dem die Jugend „Party machte“, sehr gut gefüllt. (stk) Fotos. SV Maulsbach