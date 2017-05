Veröffentlicht am 17. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Engagierte Bürger bauen Bouleplatz in Goethe-Anlagen – Von Bürgern für Bürger: Das sind besonders schöne Projekte, wenn es um das Entwicklungsprojekt „Soziale Stadt“ geht. So wie derzeit beim Bau einer Boulebahn in den Goethe-Anlagen. Dort gab es zwar eine unbefestigte Boulefläche, die jedoch nicht als solche wahrgenommen und genutzt wurde. Deshalb haben sich Boule spielende Bürger Rolf Straschewski, Wolfram Schneider und Lotte Heckmann entschlossen, in Eigenregie zwei Spielfelder einzufassen. Unterstützung für sein die Goetheanlagen aufwertendes Projekt fand das Trio beim Quartiermanagement und der Projektgruppe „Stadtteilverschönerung“, die die Materialkosten übernahmen. Auch die Servicebetriebe Neuwied standen helfend zur Seite. Nach den Wünschen der Initiatoren soll der Platz ein Ort der Begegnung werden. Sie laden nun jeden Dienstag ab 15:00 Uhr dazu ein, sich unter Anleitung in dem beliebten französischen Freizeitsport auszuprobieren.