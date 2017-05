Veröffentlicht am 17. Mai 2017 von wwa

PRACHT – In Pracht wird am Wochenende gefeiert – Der Frauenchor Pracht lädt zum Sommerfest ein.- Das Fest beginnt am Samstag, 20. Mai, um 19:00 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Festplatz in Pracht. Für die Unterhaltung am Samstagabend sorgen der MGV „Germania 1883“ Breitscheidt, der Frauenchor Breitscheidt, der MGV Hilgenroth 1866 und der Frauenchor Hilgenroth. Nach den Gesangvorträgen sorgt das Disco-Team „ Magic-Music-Event“ für gute Musik und es darf getanzt werden.

Am Sonntag, 21. Mai wird ab 11:00 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen begonnen. Dazu werden die „Küken“ des Tanzcorps der KG „Fidele Jongen“ die Besucher mit einem Auftritt begeistern. Ebenso gibt es Liedvorträge vom MGV „Deutscher Männerchor“ Niederhausen, vom MGV „Liedertafel“ Hamm, vom Frauenchor Öttershagen und von dem Gesangverein „Germania“ Schladern. Während dem Frühschoppen sorgt wieder das Disco-Team „ Magic-Music-Event“ für gute Unterhaltung.

An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Am Bierpavillon werden die Gäste von den Sängerinnen des Frauenchores Pracht bedient und am Imbissstand werden die Gäste vom Team der Metzgerei Korte versorgt. Ab 14:00 Uhr bieten die Sängerinnen leckeren Kuchen und Kaffee an. Über viele Besucher auf dem Festplatz in Pracht freuen sich die Sängerinnen des Frauenchores Pracht.