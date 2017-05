Veröffentlicht am 17. Mai 2017 von wwa

NIEDERBIEBER – Gebärdencafe in der Neuwieder Fußgängerzone zum „Aktion-Mensch-Tag“ – Anlässlich des Aktionstages von „Aktion-Mensch“ informierten Informa gGmbH Kommuniktion-Bildung-Arbeit und der Förderverein für Hörgeschädigte in der Neuwieder Fußgängerzone über das Thema Gebärdensprache. – Sich für die Gleichberechtigung und ein selbstbestimmtes Leben stark machen, ist das Motto dieses europäischen Protesttages am 5. Mai. Unter dem diesjährigen Motto: „Wir gestalten unsere Stadt“ gab es auch zum Thema Gebärdensprache viel zu diskutieren, informieren und berichten. Bei kostenlosem Kaffee und Kuchen kamen viele gute Gespräche zustande und das Interesse der Neuwieder Bevölkerung an diesem Thema war groß. Sicher auch bedingt durch viele Einrichtungen und Vereine für Hörgeschädigte in Neuwied, ist die Gebärdensprache hier immer ein präsentes Thema und auch das Interesse an Gebärdensprachkursen bei Informa gGmbH ist schon seit langem sehr groß. Viele Neuwieder hatten Ideen, wie ihre Stadt noch barrierefreier werden könnte und unter den gehörlosen Standbesuchern wurde vielfach der Wunsch geäußert, dass es mehr Gebärdensprachdolmetscher in Rheinland-Pfalz geben sollte und es toll wäre, wenn mehr Mitmenschen Grundkenntnisse in der Gebärdensprache hätten. Der Austausch am Informationsstand war sehr rege und die ganze Aktion sehr mutmachend und erfolgreich.