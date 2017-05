Die DRK-Kreisverbände Altenkirchen und Westerwald richteten ihre Jugendrotkreuz-Kreiswettbewerbe in Altenkirchen aus

Veröffentlicht am 17. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendrotkreuz Wettbewerb im DRK – Die DRK-Kreisverbände Altenkirchen und Westerwald richteten ihre Jugendrotkreuz-Kreiswettbewerbe am Wochenende gemeinsam in Altenkirchen aus. Der Kreisverband Altenkirchen startete mit vier Gruppen, zwei Gruppen kamen aus dem Westerwaldkreis. Gestartet wurde in zwei Altersstufen: Stufe I – sechs bis 12 Jährige, Stufe II – 13 bis 16 Jährige. Der Wettbewerb, in dem es in fünf Bereichen zu trumpfen galt, fand in und um das DRK-Gebäude in der Kölner Straße in Altenkirchen statt. Die rund 50 Kinder und Jugendlichen, die an dem Wettbewerb teilnahmen, erlebten zusammen mit ihren 15 Gruppenleitern und Schlachtenbummlern sowie weiteren 25 Rotkreuzlern, die als Schiedsrichter, Notfalldarsteller und Helfer tätig waren, einen abwechslungsreichen Tag. Nach der Begrüßung durch die Kreisjugendleitungen, Altenkirchen: Ann-Kathrin Wisser, Westerwald: Manuel Stoffel, ging es los.

In der Ersten Hilfe, dem klassischen DRK-Bereich, standen Gruppen- und Einzelaufgaben an. Die Stufe-I-Kids „versorgten“ in der Gruppenaufgabe drei Kinder nach einem fingierten Unfall bei einem Ausflug in den Kletterpark mit diversen Verletzungen, Knöchelverletzung, Wunde am Finger, Schnittverletzung am Unterarm und eine bewusstlose Person.

Die Jugendlichen der Stufe II trafen nach einem gestellten Unfall bei einer Silvesterparty auf Verletzte mit Verbrennungen an Händen und Armen, Schnittverletzungen am Arm mit einem Fremdkörper und einer Augenverletzung. Mimen und Schminker aus dem Bereich der Notfalldarstellung stellten die Situation nach der „Explosion einer Silvesterrakete mit zu kurzer Zündschnur“ dar.

Weiterhin gab es Einzelaufgaben, in denen jeweils zwei JRKler einen „Verletzten“ zu versorgen hatten. Hier warteten Verletztendarsteller mit Beule am Kopf und Nasenbluten, Schürfwunden an beiden Händen, Verbrühung am Unterarm, Vergiftung, Fingeramputation und Insektenstich mit allergischer Reaktion.

Im Rot Kreuz Bereich ging es in diesem Jahr um Henry Dunant und die Grundsätze des Roten Kreuzes. Mit dem Spiel „1,2 oder 3“ und mittels eines Steckbriefes gab es Fragen rund um das Leben des Rotkreuzgründers. Das Wissen zu den Rotkreuz Grundsätzen und ihre Bedeutung galt es als Puzzle- und Zuordnungsspiel zu zeigen.

Der Soziale Bereich befasste sich mit dem Themenbereich „Feuerwehr“. An drei Stationen gab es spielerische Aufgaben zur Feuerwehr. Mit Pantomime und Erstellung eines Memorys wurden Begriffe rund um die Feuerwehr dargestellt. Der „doppelten Ankerstich“ musste mit der Feuerwehrleine geknotet werden, und anschließend gab es dazu ein Fädelspiel.

Im Musisch-Kulturellem Bereich gab es eine spontane Aufgabe. Sechs Gruppenmitglieder sollten mit „verkleideten“ und „veränderten“ Körpern ein STANDBILD zum Thema „Zieleinlauf beim Marathonlauf“ darstellen. Die Gruppenmitglieder bekamen verschiedene Materialien, mit denen sie sich verändern/verkleiden konnten, und die Szene für ein Foto präsentieren sollten.

Wie immer ging es lustig im Sport-Spiel-Bereich zu. An vier verschiedenen Stationen dürften die Teilnehmer spannende Aufgaben lösen. Hier warteten auf die Jugendrotkreuzler Tastspiel, Puzzle, Murmelgarage und Teppichlaufen.

Bestens verpflegt wurden die Rotkreuzler vom JRK aus dem Westerwaldkreis, allen voran Manuel Stoffel. Am Nachmittag stand dann die Siegerehrung an. Die Kreisjugendleitungen konnten die nach Landkreisen getrennten Wertungen bekannt geben. Bei den Kindergruppe (Stufe I, 6 bis 12 Jahre) siegte aus dem AK-Land die Gruppe „Helden der Zukunft“ aus Altenkirchen vor „The Lizard“ aus Betzdorf. In der Stufe II (13 bis 16 Jährige) holten die „Blutwichtel“ aus Herdorf den Titel, gefolgt von ihren Kollegen aus Herdorf „6 Engel für Anka“. Bei den Westerwäldern siegte in der Stufe I „Die Gummibärenbande“ aus Westerburg, und in der Stufe II „Die Marmer“ aus Bad Marienberg.

Die Sieger der beiden Altersstufen qualifizierten sich damit für den Jugendrotkreuz-Bezirkswettbewerb, der am 25. Juni in Buchholz im Hunsrück stattfinden wird. (DRK) Fotos: DRK