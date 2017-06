Tag der offenen Gartenpforte bei Fischer in Fiersbach

Veröffentlicht am 11. Juni 2017 von wwa

FIERSBACH – Tag der offenen Gartenpforte – In Bonn und dem südlichen Rheinland öffnen am Samstag, 17. und Sonntag, 18. Juni, viele Gartenfreunde ihre Gärten für Besucher. Auch Landschaftsarchitektin Kerstin Fischer lädt an diesem Wochenende interessierte Besucher in ihren Privatgarten nach Fiersbach in die Kriegershofer Straße 2 ein. Der Garten ist am Samstag, 17.Juni zwischen 12:00 und 18:00 Uhr und am Sonntag, 18. Juni von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Besucher können sich in aller Ruhe in dem Garten umsehen und schöne Dinge des Lebens auf sich wirken lassen. Der Garten erstreckt sich über 3.500 qm und zeichnet sich durch seine Lebendigkeit gepaart mit modernen und formalen Strukturen aus.

Neben einem Schwimmteich lassen sich hier hochwertige Natursteinarbeiten, Nutzgartenelemente und viel Natur bewundern. Gemeinsam mit der Gartenbesitzerin Kerstin Fischer nimmt Josef Becker mit der Firma „Teich und Garten“ an diesem Event teil. Die Firma „Teich und Garten“ hat sich auf Konzeption und Ausführung hochwertiger Schwimmteichanlagen spezialisiert.

An diesem Wochenende steht der Garten in Fiersbach ganz im Zeichen der Begegnung. Künstler der Region stellen ihre Bilder sowie Kunsthandwerk in vielfältiger Form aus. An beiden Tagen wird immer wieder Livemusik im Garten zu genießen sein. Kinder gehören zu den gern gesehenen Gästen in diesem hochwertig ausgeführten Familiengarten. Kerstin Fischer freut sich mit ihren drei Kindern auf interessierte Besucher und informiert gerne in allen Fragen kreativer Gartengestaltung.