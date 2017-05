Wieder Radmuttern am Fahrzeug gelöscht

Veröffentlicht am 17. Mai 2017 von wwa

STEINEBACH – Radmuttern an Pkw gelöst – Vermutlich in der Nacht zum Montag, 15. Mai, lösten bislang unbekannte Täter die Radmuttern an einem VW Beetle in Steinebach/Sieg. Der VW Beetle war in der Nacht im Buchenweg geparkt. Als die Geschädigte am Montag mit dem VW in Richtung Gebhardshain fuhr, stellte sie starke Geräusche fest und unmittelbar blockierte ein Vorderrad. Glücklicherweise konnte die Fahrerin ihren Wagen noch anhalten. Das Vorderrad hatte sich schräg gestellt, da alle fünf Radmuttern gelöst worden waren. An dem Pkw ist Sachschaden entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.