KKSV Orfgen sucht neue Majestät

Veröffentlicht am 22. Mai 2017 von wwa

ORFGEN – Königsschiessen beim KKSV Orfgen – Die Amtszeit von König Reiner Hähr neigt sich dem Ende zu. Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 25.Mai, wird in Orfgen mit Spannung dem Königsschießen entgegengefiebert. Wie immer stellt sich die Frage wer bei dem traditionellen Schießen um die Regentschaft in Orfgen den letzten Schuss auf den Königsvogel abgibt und somit für ein Jahr König wird. Ab 11:00 Uhr beginnt der spannende Titelkampf im hoffentlich gut gefüllten Schützenhaus.

Am gleichen Tag, aber ab erst 13:00 Uhr, treten die Jugendschützen zum alljährlichen Wettkampf um den Titel des Kronprinzen und des Schülerprinzen an. Auch bei diesem Wettbewerb geht es sicher spannend zur Sache und es bleibt abzuwarten wer Jenny Ackermann als Kronprinzessin, und Phillip Hahn als Schülerprinz folgt. Über zahlreiche Zuschauer die dem Königs- und Prinzschießen beiwohnen, würden sich die Titelanwärter/innen sicher freuen.