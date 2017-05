Offene Gartenpforte in Obererbach bei Schumacher

Veröffentlicht am 24. Mai 2017 von wwa

OBERERBACH – Offene Gartenpforte in Obererbach – Im Rahmen der „Schau mich an Kräuterwind Gartentage“ öffnet Familie Schumacher aus Obererbach, Auf den Eichen 1, am 28. Mai, von 11:00 bis 18:00 Uhr zum zweiten Mal in diesem Jahr die Pforten ihres Gartens. Interessierte Besucher sind wieder herzlich eingeladen, bei Kaffee und Selbstgebackenen den Garten in all seinen farbigen Facetten zu genießen. Info bei B. Schumacher, 02681/2671