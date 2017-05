Veröffentlicht am 20. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Jazz!Chor stellt neues Programm vor – Sänger treffen sich am 10. Juni auf dem Luisenplatz – Die öffentliche Vorstellung seines Programms verbindet der Jazz!Chor Neuwied am Samstag, 10. Juni, mit einem „Voices of Neuwied“-Tag. Auf dem Luisenplatz treten dann ab 11:00 Uhr nicht nur das von Jürgen Böhme geleitete Ensemble und einige weitere Chöre auf, sondern auch sangesfreudige Neuwieder in Erscheinung. Heißt: Jeder, der gern einmal seine Stimme erhebt, kann an einem Offenen Singen teilnehmen, das um 11:30 Uhr und erneut gegen 16:00 Uhr über die Bühne gehen wird. Sänger und Publikum vereinen dann ihre Stimmen zu Evergreens und Gassenhauern. Die Veranstaltung endet gegen 17:00 Uhr.