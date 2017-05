Veröffentlicht am 16. Mai 2017 von wwa

LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen – Auffrischung in erster Hilfe im Alltag – Wissen sie noch was zu tun ist, wenn man als Erster am Unfallort eintrifft, oder jemand plötzlich umkippt und das Bewusstsein verliert? Der letzte Erste Hilfe Kurs liegt meist schon Jahre zurück und man wollte schon immer mal wieder einen Kurs besuchen?! Jetzt ist die Gelegenheit. Für Samstag, 10. Juni, laden die Landfrauen alle Interessierten ein, ab 14:00 Uhr in den Schulungsräumen des DRK in Altenkirchen, Kölner Straße 97, dieses Wissen aufzufrischen. In einem circa dreistündigen Kurs wird Jörg Gerharz den Teilnehmern in Theorie und Praxis zeigen, was in Notfällen im Alltag zu tun ist, sei es das richtige Lagern bei einem Kreislaufzusammenbruch oder die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Natürlich können auch Fragen gestellt oder bestimmte Themenbereiche besprochen werden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis spätestens zum 02. Juni bei Heike Fuchs, Telefon: 02681/984732 gebeten.