Veröffentlicht am 15. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hospizhelfer/innen des Hospizvereins Altenkirchen nahmen am Workshop mit Naomi Feil teil – Im März nahmen zehn Hospizhelfer/innen und die hauptamtlichen Hospizfachkräfte am Workshop mit Naomi Feil in Bonn-Beuel im Brückenforum teil. Die 85jährige amerikanische Gerontologin Naomi Feil hat unter der Bezeichnung – Validation – eine neue Form des verstehenden Umganges mit dementen Menschen gefunden. Für Naomi Feil reagiert ein Mensch, der desorientiert ist, im täglichen Leben nur nach Gefühl und nicht mit logischer Vernunft. Die Methodik der Validation beruht darin, diese Lebensumstände des dementen Menschen zu akzeptieren. Validation ist eine notwendige Grundhaltung und keine Technik oder Therapie. Viele Interessierte aus Nah und Fern kamen, um Naomi Feil und Ihrer Tochter Vicki de Klerk in ihrem Workshop mitzuerleben und lauschten konzentriert ihren Ausführungen, Beispielen aus der Praxis und lehrreichen Rollenspielen. In einem Interview äußerte Naomi Feil einmal, dass das Geheimnis ihrer Vitalität andere Menschen sind. Wenn Sie Krankenschwestern, Pfleger, Angehörige von Alzheimer-Patienten und desorientierten Menschen glücklich machen und ihnen helfen kann, gibt ihr das Energie, Freude und Kraft. Zudem genieße sie das Leben, das erhalte sie auch jung.

Der Verein bietet seinen ehrenamtlichen Hospizhelfer/innen regelmäßig unterschiedliche Fortbildungen an, um Wissen und Erfahrungen zu erweitern und so die von ihnen begleiteten Menschen gut unterstützen zu können. Ab September bis Dezember bietet der Hospizverein Altenkirchen an fünf Samstagen erneut einen qualifizierten Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ an.

Interessierte erhalten Informationen im Hospizbüro unter Telefon: 02681879658

Foto: (l.u.): Naomi Feil und Vicki de Klerk – HPV-AK 15465