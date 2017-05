Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Englisch für Anfänger – Einsteigerkurs ab 1. Juni – Englisch ist die Weltsprache und wird fast überall gesprochen. Für interessierte Menschen, die die englische Sprache lernen möchten, bietet die Kreisvolkshochschule die Möglichkeit ab 1. Juni. Gambhira Heßling leitet den Einsteigerkurs, der an diesem Donnerstag beginnt und an insgesamt 10 Terminen immer von 18:30 bis 20:00 Uhr in der Kreisvolkshochschule stattfindet. Der Kurs wendet sich an Anfänger, die während ihrer Schulzeit keinen Englischunterricht hatten. Die Teilnehmenden beginnen bei Punkt Null und werden in kleinen Lernschritten an einfache und typische Alltagssituationen im Englischen herangeführt. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro bei einer Mindestzahl von acht Teilnehmenden. Nähere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.