Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

Veröffentlicht am 12. Mai 2017 von wwa

KIRCHEN – Gestohlene Fahrräder aufgefunden – Am Mittwoch, 10. Mai, gegen 18:00 Uhr, erkannte eine Frau ihr Fahrrad wieder, das ihr im April 2016 gestohlen wurde. Das Fahrrad stand vor einem Einkaufsmarkt in Kirchen, in der Siegstraße. Eine Überprüfung der Rahmennummer durch die hinzugerufene Polizei ergab einen Treffer. Es handelte sich tatsächlich um das Fahrrad der Geschädigten. Im Einkaufsmarkt wurde durch die Polizei der derzeitige Nutzer des Fahrrades ermittelt. Der Nutzer gab an, das Fahrrad geschenkt bekommen zu haben. Er nannte auch den Namen des Gönners. Der Großzügige Spender gab wiederum an, dass Fahrrad von seinem 22jährigen Bruder erhalten zu haben, der es über ein Online Auktionshaus gekauft haben will. Bei einer Durchsuchung bei dem 22jährigen wurden noch drei BMX-Räder gefunden. Zumindest bei einem Fahrrad wurde festgestellt, dass es gestohlen war. Die Rahmennummer war ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Die Fahrräder wurden sichergestellt.