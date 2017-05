Müllentsorgung an der L 279 bei Katzwinkel

Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von wwa

KATZWINKEL – Müllentsorgung in der Gemarkung Katzwinkel, Waldstück entlang der L 279, Höhe Ebertseifen – Unbekannte Täter entledigten sich vor Mittwoch, 10. Mai, ihres Unrates und Grünschnitts in einem Waldstück in der Gemarkung Katzwinkel, Höhe Ebertseifen. Dort wurden mehrere Säcke gefüllt mit Thujaschnitt abgelegt. In unmittelbarer Nähe dieser Ablagestelle wurde ein altes Fernsehgerät und ausgedientes Pocketbike entsorgt. Eine derartige Müllentsorgung ist in der heutigen Zeit, mit den zahlreich angebotenen Entsorgungsmöglichkeiten, nicht mehr nachvollziehbar. Die Polizeiwache Wissen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Wer Hinweise über die Herkunft des Abfalls geben kann wendet sich bitte an die Polizeiwache Wissen die unter der Rufnummer 02742-9350 erreichbar ist.