Vor 25 Jahren feierte der SV Maulsbach vom 08. bis 11. Mai sein Schützenfest

Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von wwa

MAULSBACH – Es war einmal vor 25 Jahren! Schützenfest in Maulsbach fast um die gleiche Zeit – 1992 feierte der Schützenverein Maulsbach auf dem Engeschen sein viertägiges Schützenfest fast um die gleiche Zeit. Damals vom 08. bis 11. Mai. Die Sonne lachte an allen Tagen vom Himmel aus Königin Silvia Molly mit Prinzgemahl Dieter ihr Fest feierte. An ihrer Seiten waren der Kronprinz Detlef Streginski und die Schülerprinzessin Meike Munnich. Der Verein wurde geführt von Schützenmeister Kurt Krämer und seinem Stellvertreter Reimund Seifen. Für eine weitere Person war dieses Schützenfest, das in der Region das erste Schützenfest im Jahr ist, eine „Feuertaufe“. Bürgermeister Heijo Höfer hatte ganz frisch das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters von Karlheinz Klöckner übernommen. So durfte Höfer erstmals den ersten Schuss auf den Königsvogel abgeben. Sein 25. Schützenfest in Maulsbach feiert er nicht. Er ist nicht mehr VG Oberhaupt und weilt zudem in Olszanka in Polen. Neuer König wurde 1992 Burkhard Asbach und an seiner Seite stand Königin Silke. Das diesjährige Fest feiert der SV Maulsbach vom 12. bis 15. Mai. (wwa) Fotos: Wachow