Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von wwa

HORHAUSEN – Seniorenakademie Horhausen spendet an „Kinder in Not“ – Eins der Treffen der Seniorenakademie Horhausen spielt sich in der katholischen Kirche Horhausen unter dem Thema „Krankensalbung“ ab. In diesem Rahmen sammelt die Seniorenakademie Horhausen für eine soziale Einrichtung. Diese aktuelle Spende war für die Aktionsgruppe „Kinder in Not“ Windhagen gedacht. Zur Spendenübergabe war die Vertreterin der Aktionsgruppe Brunhilde Ehrenberg zum Frühlingsfest der Seniorenakademie Horhausen ins Kaplan-Dasbach-Haus eingeladen. Am Ende der Veranstaltung überreichte Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski gemeinsam mit den Mitgliedern des Vorbereitungskreises Frau Ehrenberg einen symbolischen Scheck über 800 Euro. Frau Ehrenberg dankte der Seniorenakademie und erläuterte kurz die Verwendung der Spende. (wwa) Foto: Wachow