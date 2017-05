Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von wwa

HORHAUSEN – Seniorenakademie Horhausen begrüßt den Frühling – Mit einer Hundertschaft von Senioren zog Mitte Mai im Kaplan-Dasbach-Haus frohgelaunt der Frühling ein. Eine bunt bemalte, historische Milchkanne, geschmückt mit einem in frischen Farben leuchtenden Blumenstrauß, empfing im Kaplan-Dasbach-Haus im Gesellschaftssaal und auf der Bühne die die in bester Frühlingslaune gestimmten Senioren. Sie besetzten wie gewohnt die vier langen Tischreihen und harrten der Dinge die da der Vorbereitungskreis unter dem Vorsitz von Rolf Schmidt-Markoski für sie im Unterhaltungsprogramm erarbeitet hatte. Einleitend jedoch nah der Vorsitzende nach seinen Begrüßungsworten eine Gratulation vor. Damit überraschte er seinen Vorgänger Rudi Lamerz, der Tage zuvor seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte. Der Vorbereitungskreis versammelte sich auf der Bühne, ihnen voran Walter Grendel, der eigens für das „Geburtstagskind“ einen Rundgesang getextet hatte. Nach anhaltendem Applaus und Dankesworten des Geburtstagsjubilares genossen die Senioren den duftenden Kaffee und leckeren Kuchen.

Eine Reihe von Solobeiträgen beinhaltete das Frühlingsprogramm, das sich sowohl mit dem Frühling und dem Wonnemonat Mai als auch mit dem bevorstehenden Muttertag, 14. Mai, befasste, untermalt mit Fotos auf der Leinwand und Liedbeiträgen. So brachte Elfriede Momm den Vortrag „Der Frühling“ begleitet vom Lied „Der Mai ist gekommen“, Margret Reuter trug das Gedicht „Frühlingszeit“ vor und erhielt das Lied „Alle Vögel sind schon da“ dafür. Ihr Mann Michael Reuter präsentierte das Gedicht „Der Wanderer geht alleine“ und wurde vom Lied „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ gerahmt. Hier allerdings stellten die Senioren fest dass sie seit Jahren den Ruf des Kuckucks in der heimischen Natur nicht mehr vernommen haben.

Rudi Lamerz und Achim Günther fassten die Tradition des Monats Mai und des Muttertages in Geschichten und historischer Herkunft und Ableitung zusammen. Die Rosen, das teilte Schmidt-Markoski mit, verlangten viel Aufmerksamkeit und seien mit ihrer vielfältigen Schönheit eine Zierde der warmen Jahreszeit und somit wohl unbestritten die Königin der Blumen. Lieder mit dem Thema Rose seien da vielfältig und im KDH sang man aus diesem Anlass das Lied von Nana Mouskouri „Weiße Rosen aus Athen“.

Den Abschluss des Nachmittages bildete das Thema zum Muttertag, referiert mit einem Lesestück von Rudi Lamerz und Achim Günther. Den Dank an die „Mutter“ präsentierte mit einem Gedichte Maria Buhr. Nachdenklich und heiter ging es in den Schlussakt mit dem Vortrag von Helmut Schmidt mit dem Vortrag „Einsicht“ unter dem Thema älter werden. Michael Reuter stellte sich als „Der Herr von Schalter 9“ vor und Elfriede Momm rundete den Tag mit einem musikalischen Ständchen, begleitet durch Gitarrenspiel, gefühlvoll ab. (wwa) Fotos: Wachow