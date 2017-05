Schützenfest in Maulsbach eröffnet die Saison und wartet auf seine Gäste

Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von wwa

MAULSBACH – Schützenfest kann beginnen – Unter reger Beteiligung zahlreicher Schützen startet der Countdown fürs Schützenfest, das vom 12. bis 15. Mai stattfindet, mit dem Aufbau des Festzeltes. Am Samstag, 06. Mai traf man sich um Festplatz und das umliegende Gelände auf Vordermann zu bringen. Unter der fachlichen Anleitung eines Mitarbeiters der Firma Zelte Müller aus Hachenburg begann am Mittwoch, 10. Mai der eigentliche Aufbau des Festzeltes. Durch eine stattliche Anzahl von Helfern nahm das Zelt Schritt für Schritt relativ zügig Gestalt an. (stk) Fotos: Streginski