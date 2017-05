Veröffentlicht am 12. Mai 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – Badmintonnachwuchs der DJK Gebhardshain stellte sich neuen Herausforderungen – Erstmalige Teilnahme am Doppel/Mixed Ranglistenturnier in Bad Marienberg – Der Badmintonverband Rheinland hatte zum ersten Ranglistenturnier des Jahres in den Doppel- und Mixeddisziplinen nach Bad Marienberg eingeladen. Aus den Reihen der U13er trauten sich im Jungendoppel Luis Krah/Emilio Bähner sowie Konstantin Muschallik/Sebastian Schmidt. In einem stark besetzten Feld galt es, sich möglichst teuer zu verkaufen und Erfahrungen zu sammeln. Gegen die Elite des gesamten Rheinlandes konnten Sebastian und Konstantin sogar ein Spiel gewinnen und weitere knapp gestalten. Luis und Emilio hielten nach Kräften dagegen, konnten bei ihrer ersten Teilnahme aber noch keinen Sieg verbuchen – trotzdem klasse, das alle Jungs sich gemeldet haben – solche Spiele sind für die kommende Mannschaftssaison enorm wichtig!

Bei den Mädels trat Anna Hoß mangels Partnerinnen aus dem eigenen Verein mit Jana Morgen vom FSV Trier-Tarforst an. Obwohl die beiden noch nie zusammen gespielt hatten, gewannen sie relativ klar ihre drei Vorrundenspiele, verloren das Halbfinale unglücklich 22:24 und 19:21, konnten dann aber beim Spiel um Platz drei wiederum klar in zwei Sätzen gewinnen und sich damit einen Podestplatz sichern.

Nachmittags traten bei den Mixedpaarungen Konstantin zusammen mit Maya Gerbrand vom TuS Bad Marienberg und Anna mit Mika Schönborn vom BC „Smash Betzdorf“ – unserem Partnerverein aus der JSG – an. Konstantin konnte mit seiner Mixedpartnerin wiederum ein Spiel gewinnen und andere knapp gestalten, musste aber am Ende verletzungsbedingt aufgeben – trotzdem toll gekämpft. Anna und Mika gewannen ihre Gruppenspiele alle in zwei Sätzen, verloren dann leider im Halbfinale den roten Faden, blieben unter ihren Möglichkeiten und verpassten den Finaleinzug. Das Spiel um Platz drei wurde dann wieder gewonnen, so dass Anna erneut aufs Treppchen steigen durfte.

Bei den U19er Jungs trafen Joshua Trapp und Joshua Heinzmann auf ein knallhartes Teilnehmerfeld „altgedienter“ Profis, die teilweise bereits höherklassig im Seniorenbereich spielen. Hier war naturgemäß noch nichts zu gewinnen – außer Erfahrungen für den anstehenden erstmaligen Einsatz bei den Senioren der DJK Gebhardshain in der kommenden Saison.

Alles in allem ein gutes Wochenende für die Nachwuchsspieler – auch wenn einige nach bis zu zehn Spielen körperlich an ihre Grenzen gekommen sind. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie sich alle im Laufe der vergangenen Monate verbessert haben! Wer Lust auf Badminton hat, kann jeden Montag ab 19:00 Uhr und Donnerstag ab 18:30 Uhr in der Großsporthalle Gebhardshain zum Schnuppern vorbeischauen. Vor allem die Jahrgänge 2004 bis 2009 würden gut zu unserer bestehenden Trainingsgruppe passen! (Vereinsbericht) Foto: Privat