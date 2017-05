Veröffentlicht am 15. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kinder der Kita St. Jakobus aus Altenkirchen zu Besuch im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Geplant war der Ausflug der Kita-Kinder St. Jakobus ins DRK Seniorenzentrum schon seit längerem. Ist es doch schon eine kleine Tradition, dass die angehenden Schulkinder in der Fastenzeit zu Besuch kommen. Leider musste der Termin im März abgesagt werden und konnte nun bei frühlingshafterem Wetter nachgeholt werden. Endlich war es soweit, und die Kinder durften die eingeübten Tänze und Lieder zur Freude der Bewohner im Café Mocca vortragen. Mit der Erzieherin Frau Timoschenko und drei Begleiterinnen wurde mit dem Klassiker von „den fleißigen Handwerkern“ begonnen. Natürlich sangen die Senioren dabei mit, schließlich ist diese Melodie allen aus Kindertagen bekannt. Ein Blumentanz gehörte ebenso zum Auftritt, wie weitere bekannte Kinderlieder. Mit „Auf Wiedersehen“ verabschiedete sich die muntere Kinderschar und überreichte zum Abschied, ein für die Bewohner gemaltes Bild mit bunten Frühlingsmotiven. Der Besuch erhielt natürlich auch zum reichlich verdienten Applaus kleine Dankeschön-Präsente. Mit Füßchengetrappel und fröhlichem Lachen traten die Kinder nun den Rückweg in Ihre Kindertagesstätte an und hinterließen glückliche Bewohner, die den ganzen Tag lang noch davon erzählten. (anar) Fotos: Artelt