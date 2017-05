Zehnjähriger Junge in Altenkirtchen angegriffen

Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Körperverletzung und Bedrohung auf dem Schlossplatz in Altenkirchen – Ein zehnjähriger Junge wurde am Montagmittag, 08. Mai, gegen 13:20 Uhr von einem circa 16 bis 18jährigen jungen Mann angegangen, nachdem er eine Plastikflasche in einen Mülleimer werfen wollte, diesen jedoch verfehlte. Der Zehnjährige war zusammen mit seinem neunjährigen Freund in der Fußgängerzone unterwegs.

Der Mann bedrohte ihn mit einem Messer und kratzte ihn, nachdem er das Messer weggepackt hatte, am Brustkorb und warf ihn zu Boden. Dabei zog er sich Kratzwunden zu. Außerdem stieß er den neunjährigen Freund des Jungen leicht an.

Der Mann wird wie folgt beschreiben: Circa 180 bis 190 Zentimeter groß, kurze Haare und braune Augen. Er trug einen grauen Pulli, blaue Jeans und schwarze Adidas Schuhe. Er war in Begleitung von vier weiteren jungen Männern und einer jungen Frau. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.