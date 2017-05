Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von wwa

NIEDERERBACH – Frauenchor Niedererbach unternimmt musikalischen Ausflug nach Brühl – Am Sonntagmorgen, 07. Mai, trafen sich die aktiven und passiven Mitglieder des Frauenchors Niedererbach um einen Ausflug zu unternehmen. Pünktlich um 09:00 Uhr fuhr der Bus vom Dorfgemeinschaftshaus in Obererbach in Richtung Brühl. Nach einer unterhaltsamen Anreise, erreichte der Chor die erste Station des Ausfluges, die Aula des Max-Ernst- Gymnasiums in Brühl. Hier veranstaltete der MGV „Sängerbund“ Brühl-Pingsdorf 1897ev. ein Freundschaftssingen unter dem Motto: „gemeinsam Singen macht Freude“. Im Programm standen 13 Chöre unterschiedlicher Stilrichtungen, die mit ihren Liedvorträgen, das Publikum in ihren Bann zogen.

Der Frauenchor brachte drei Lieder zu Gehör. Unter der Leitung von Tobias Hellmann, wurde unter anderen das neu einstudierte Lied: „Bei mir bist du schön“, arrangiert von Mark Hanson, vorgetragen.

Nach einigen unterhaltsamen Stunden, mit schöner Musik, setzte der Chor seinen Ausflug fort, um das Schloss Augustusburg zu besichtigen. Während einer Führung wurden die Frauen lebendige Zeugen des Rokokos und lernten die Vergangenheit des Kölner Kurfürsten und Erzbischofs Clemens August aus dem Hause Wittelsbach (1700-1761) kennen.

Zu einem gelungenen Abschluss, trafen sich alle zu einer gemeinsamen Mahlzeit in einem nahegelegenem Brühler Brauhaus, bevor der Bus gegen 20:00 Uhr in Richtung Heimat fuhr. Trotz einem aufregenden Tag, voller neuer Eindrücke ließ es sich der Chor nicht nehmen auf der Heimfahrt viele Lieder zu singen, die durch das Akkordeon von Annette Hausmann begleitet wurden. Ein Ausflug, dessen Organisation und Durchführung bei der ersten Vorsitzenden Manuela Schmitz in besten Händen lag, ging zur Zufriedenheit aller zu Ende. (Vereinsbericht)