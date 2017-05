Veröffentlicht am 15. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Notinseln bieten Kindern Schutz – Aktionstag mit Informationen über das Projekt am 19. Mai – Vor fünf Jahren hat der Neuwieder Jugendbeirat das von der Stiftung Hänsel + Gretel initiierte Projekt „Notinseln“ erfolgreich in der Deichstadt umgesetzt. Der „Notinsel-Tag“ am Freitag, 19. Mai, soll nun das Engagement der beteiligten Partner würdigen, gleichzeitig aber auch Interesse wecken bei denen, die noch nicht dabei sind. Notinseln können alle Geschäfte und Dienstleister werden, die Kinder unterstützen wollen, wenn diese Hilfe benötigen. Das kann auf vielfältige Weise geschehen, mal ist es das Reichen eines Pflasters bei kleinen Verletzungen, mal ist es die Auskunft nach dem richtigen Weg. Aber auch wenn Kinder sich bedroht oder verfolgt fühlen, können sie die Notinsel-Partnergeschäft aufsuchen, um dort Schutz und Zuspruch zu erhalten. Ein entsprechender Aufkleber ist gut sichtbar für Mädchen und Jungen im Schaufenster oder an der Eingangstür angebracht. Ein im Geschäft ausgehängter Leitfaden weist regionale Notrufnummern aus, die Ladenmitarbeiter wissen, was im Notfall zu tun ist. Die teilnehmenden Geschäfte schmücken am Notinsel-Tag ihre Fassaden mit Luftballons und Plakaten und machen so deutlich „Wo wir sind, bist du sicher!“

In den Geschäften und am Notinsel-Stand auf dem Luisenplatz gibt es am 19. Mai ausführliche Informationen über die Notinseln, auch in russischer und türkischer Sprache. In diesem Jahr kommt ein Preisausschreiben mit interaktiven Fragen hinzu. Die Kinder gehen auf Entdeckungstour in der Innenstadt und erfahren etwas über die Notinseln. Wenn sie alle Fragen richtig beantworten und die Ergebnisse ihrer Rallye an das Kinder- und Jugendbüro Neuwied schicken, können sie attraktive Preise gewinnen. Der 1. Preis ist ein 50-Euro-Gutschein für die Deichwelle, der 2. Preis eine Familienkarte für den Geysir in Andernach, der 3. Preis eine Familienkarte für den Neuwieder Zoo, der 4. Preis sind zwei Karten für das Metropol-Kino. Teilnahmebögen werden in den Schulen ausgeteilt oder können per E-Mail unter kijub@neuwied.de bestellt werden.

Folgende Partner unterstützten den Jugendbeirat beim Projekt Notinsel: Aktionsforum Neuwied, Druckerei Johann, Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, Amt für Jugend und Soziales, Sparda-Bank Südwest, Sparkasse Neuwied, SWN, Thielker+Team und der Lionsclub Neuwied-Andernach.

Notinseln in Neuwied sind: Avie Apotheke, Bosporus Pizza-Grill, Buchhandlung Wangler, Bürgerbüro der Stadtverwaltung Neuwied, Bäckerei Preißing (Engerser Landstraße, Dierdorfer Straße und Langendorfer Straße), Druckerei Johann, Eiscafe Brustolon, Fleischerei Friedrich, Floristik Höger, Intersport Krumholz, Jobcenter, Amt für Jugend und Soziales, Katholische Familienbildungsstätte, Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, Matratzen Böhm, Media Markt, Parfümerie Rüdell, Photo Porst, Rewe Jörg Müller, Schuhhaus Lahr, Sparkasse, Stadtbibliothek, Tanzschule am Schloss, Tourist-Information sowie Volks- und Raiffeisenbank Neuwied-Linz eG.