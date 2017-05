Veröffentlicht am 10. Mai 2017 von wwa

NEUWIED/WALDBREITBACH – Kanufreizeit 2017 auf der Lahn – Adventure und Natur pur erleben mit der Kreisjugendpflege Neuwied – Für alle, die ihre Ferien mal etwas anders gestalten möchten, bietet die Kreisjugendpflege Neuwied in Kooperation mit den Jugendpflegen der VG Waldbreitbach und dem Offenen Jugendtreff Wellencitych Linz/Rhein eine Kanufreizeit vom Freitag, 30. Juni bis Sonntag 02. Juli im Outdoor-Zentrum-Lahntal an der Lahn an. Es erwartet die Teilnehmer drei Tage Adventure und Natur pur im Outdoor-Zentrum-Lahntal. Wir übernachten in einem der Indianer-Tipi-Dörfer und fernab von Zuhause. Durch das abwechslungsreiche Programm wie Kanufahren, Bogenschießen etc. erwartet die Teilnehmer viel Spaß und man kann inmitten der Natur tun, was das Herz begehrt. Ob Relaxen in der Ruhezone mit den Tieren oder Grillen über dem offenen Feuer am Tipi, das Outdoor Zentrum bietet jedem, der die Natur liebt, etwas Außergewöhnliches und eine idyllische Atmosphäre.

Die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung und Programm betragen 70,00 Euro. Voraussetzungen für die Teilnahme sind das Mindestalter von 12 Jahren und die Fähigkeit, zu schwimmen. Wer mitfahren möchte, sollte sich schnell anmelden, denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldung und weitere Informationen zu der Kanufreizeit erhalten Sie bei der Kreisjugendpflege Neuwied, Franlin Toma, Telefon: 02631-803 442 und Simone Höhner, Telefon: 02631-803 621 jugendarbeit@kreis-neuwied.de.