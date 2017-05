Veröffentlicht am 10. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – 23 Medaillen beim Rheinland Pokal 2017 – SPORTING Taekwondo holt Mannschaftspokal – In Wesseling fand dieses Jahr der Rheinland Pokal Stadt, zu welchen Eugen Kiefer sein Team mitnahm, um letztlich den zweiten Platz in der Mannschaft Wertung einzunehmen. Insgesamt 23 Medaillen holte das SPORTING Taekwondo Team mit teilweise beachtlicher Leistung der Einzelsportler. Kai Morozov, Maik Schulz und Louis Crepon konnten trotz anfänglich guter Leistung leider keine Platzierung erreichen. Dritte Plätze gingen an Luca Noel Gieseler, Kira Stankovic, Sophia Neziraj, Sam Alieu Saho, Max Morozov, Erik Müller und Gleb Keil. Letzterer gewann sein Viertelfinale souverän, vorletzterer brachte im Halbfinale schwierige Drehfersenschläge im Infight an, welche auch dem Zweitplatzierten Fabian Kruppa gelangen. Weitere Silbermedaillen holten Saidena Buba caro Saho, der erstmals kämpfende Alexander Stankovic, Zmajl Aliaj, Alexander Dieterle, Sumeja Cizmic, Fabian Heinz, und Selena Meister, die zwei starke Kämpfe hinter sich brachte und nur knapp die Erstplatzierung verfehlte.

Alle Gegner schlagen und sich somit Gold verdienen konnten Jill Marie Beck, Ajdin Midzan, Raphael Jaschin, Erik Fink, Kevin Dieterle, Maximilian Ullmer, Leni Schwab und Alexander Sauer. Manche von ihnen lagen erst zurück und konnten dann durch Siegeswillen die Kämpfe drehen, andere machten von Anfang an klar, wer den Pokal mit heim nehmen wird. SPORTING Taekwondo setzt weitere Grundstein der Nachwuchsförderung in einem aktuellen Anfängerkurs für Kinder ab fünf Jahren. Infos hierzu gibt es unter 0160 94 50 47 97 oder unter www.sporting-taekwondo.de (euki) Fotos: Kiefer