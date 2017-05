Veröffentlicht am 11. Mai 2017 von wwa

WINDHAGEN – Spendenübergabe des Lions Clubs Rhein-Wied – Knapp 7.500 Euro kommen sozialen Einrichtungen in der Region zugute – Der amtierende Präsident des Lions Clubs Rhein-Wied, Axel Schülzchen, überreichte im Rahmen der diesjährigen Spendenübergabe Schecks im Gesamtwert von 7.450 Euro an sechs verschiedene Spendenempfänger. „In den 33 Jahren unseres Bestehens haben wir insgesamt etwa 535.000 Euro an Spenden eingenommen und freuen uns heute, weitere 7.450 Euro an soziale Einrichtungen zu geben“, so Schülzchen. Dem Lions Club ist es dabei wichtig, möglichst verschiedene soziale Einrichtungen zu unterstützen, um so eine möglichst große Zahl von bedürftigen Personen zu erreichen.

Dazu gehören in diesem Fall insbesondere die Tafeln in der Region. Im Rahmen der Aktion „LeerGut tut Gut“ sammelt der LC Rhein-Wied in verschiedenen Lebensmittelmärkten Pfandbons, aus deren Erlös die Tafeln in Königswinter, Asbach und Linz unterstützt werden. Im vergangenen Jahr konnten insgesamt fast 8.000 Euro durch diese Aktion eingenommen werden, informierte der Vorsitzende des Fördervereins des LC Rhein-Wied, Hellmuth Buhr. Spendenempfänger Peter Sieler von der Tafel Königswinter freute sich über den Erhalt von 2.000 Euro. „Auch wenn wir unsere Räumlichkeiten von der Stadt gestellt bekommen, die Lebensmittel kostenlos erhalten und ausschließlich mit ehrenamtlichen Kräften arbeiten, so bleiben doch noch erhebliche Kosten, die wir aus Spenden abdecken. Da hilft uns dieser Betrag sehr“, so Sieler. Auch die Tafel in Linz wird den ihr überreichten Betrag von 500 Euro zur Deckung der laufenden Kosten verwenden. Bernd Grendel von der Asbacher Tafel erhielt einen Scheck über 1.000 Euro: „Hiervon werden wir Schulranzen für die Kinder unserer Tafelkunden erwerben, um ihnen den Start in das Schulleben zu erleichtern“.

Einen anderen Verwendungszweck aus den gesammelten Pfandbons gibt es im Edeka-Markt Klein in Bad Honnef- Aegidienberg. Hier erhielt Marion Drache vom Zentrum für Therapeutisches Reiten Johannisberg e.V. aus den Händen von Nicole Klein einen Scheck über 1.200 Euro. Im Jahr 2004 wurde das Zentrum für Therapeutisches Reiten gegründet und kann heute mit inzwischen 10 Therapiepferden insgesamt 100 Plätze pro Woche für Therapiestunden anbieten. „Da wir keinerlei öffentliche Förderung erhalten, sind wir auf Spenden zwingend angewiesen und möchten den Großteil des Spendenbetrags von 1.200 Euro sozial benachteiligten Kindern zugutekommen lassen“, dankte Drache dem Lions Club.

Im März dieses Jahres veranstaltete der Club mit dem in der Region bekannten Gospelchor ´n Joy ein Benefizkonzert im Bürgerhaus in Asbach. Den Erlös in Höhe von 2.500 Euro konnte die Schulleiterin, Imke Lehleitner, entgegennehmen. Um den Oberstufenschülern der Förderschule den Start in das Berufsleben zu erleichtern, möchte sie mit ihren Schülerinnen und Schülern ein Orientierungscamp durchführen, bei dem Bewerbungstraining, das Erstellen von Bewerbungen und Lebenslauf etc., geübt werden.

Angela Muss vom Mehrgenerationenhaus Neustadt/Wied freute sich über eine Spende in Höhe von 250 Euro. Das Mehrgenerationenhaus werde zwar mit Bundesmitteln gefördert, dies gelte aber nicht für alle Bereiche, erläuterte Muss. Die Spende werde in erster Linie für die Caféeinrichtung verwendet.