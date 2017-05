Veröffentlicht am 10. Mai 2017 von wwa

HÖCHSTENBACH – Verkehrsunfall in Höchstenbach – Am Montagmittag, 08. Mai, um 12:00 Uhr ereignete sich in Höchstenbach, Koblenzer Straße Ecke Kölner Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 63jähriger Autofahrer und eine nachfolgende 27jährige Autofahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Koblenzer Straße aus Richtung Mündersbach kommend in Richtung der Ortsmitte von Höchstenbach. An der Einmündung zur Kölner Straße musste der vorausfahrende 63jährige Fahrzeugführer seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 27jährige Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen PKW auf. Der 63jährige Fahrzeugführer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus nach Hachenburg gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000,- Euro.