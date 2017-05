Veröffentlicht am 10. Mai 2017 von wwa

FRIESENHAGEN – Bauarbeiten auf dem Bitzchen in Friesenhagen – Bauabschnitte werden umgestellt – Am Donnerstag, 11. Mai, wird die L 279 vom Einmündungsbereich Bitzchen bis zum Ortseingang die Asphalttragschicht hergestellt. Hierzu bittet der LBM alle Anwohner vom Bitzchen, ihre Autos außerhalb der Baustelle zu parken. Die Arbeiten werden voraussichtlich den kompletten Donnerstag in Anspruch nehmen. Am Freitag erfolgen noch Aufräumarbeiten entlang dieser Strecke.

Ab Montag, 15. Mai, beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der L 279. Durch den Abriss des Bachdurchlasses sowie der Stützmauer ist der Bereich zwischen der Einmündung L 279 / Bitzchen und der L 280 (Hauptstraße) ab diesem Zeitpunkt komplett gesperrt. Eine Umleitung über Obersolbach ist ausgeschildert. Für Fußgänger wurde zwischenzeitlich ein provisorischer Fußgängersteg über den Wisserbach entlang des Hauses Bitzchen 1a hergestellt. Der LBM Diez, die Verbandsgemeinde Kirchen sowie die Ortsgemeinde Friesenhagen bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die verbleibende Bauzeit.